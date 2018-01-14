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Саакашвили собрался найти на Украине "300 спартанцев" для смены власти

Политик заявил о возобновлении своих поездок по украинским регионам

Саакашвили собрался найти на Украине "300 спартанцев" для смены власти
Михаил Саакашвили в суде Киева 3 января
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Лидер "Руха новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили анонсировал встречу с жителями Днепра (бывший Днепропетровск) 15 января для обсуждения текущей ситуации на Украине в рамках возобновления поездок по регионам страны.

"После вынужденного перерыва я снова начну свои региональные поездки, буду искать 300 спартанцев для следующей власти в Украине. Приглашаю смелых, инициативных людей на встречу в понедельник в Днепре для диалога на все главные темы. Адрес: ул. Ермолова, 35, КДЦ Днепропресс, в 18:00", - написал он на своей странице в фейсбуке.

Как сообщалось, 10 января после допроса в управлении СБУ в Киеве Саакашвили заявил, что собирается возобновить поездки по Украине и искать людей, которые будут способны управлять страной другими методами. Политик был в СБУ на допросе четыре часа.

Ранее, 3 января суд в Киеве отказал экс-президенту Грузии в признании незаконным решения миграционной службы, которым ему было отказано в статусе беженца.

Между тем, в самой Грузии 5 января суд в Тбилиси признал виновным Саакашвили по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента страны и присудил три года лишения свободы. Саакашвили посчитал вынесенный в отношении него приговор незаконным и противоречащим международным и национальным нормам.

Задержание Михаила Саакашвили в Киеве

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Теги: Украина, Михаил Саакашвили
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