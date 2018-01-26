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Россельхознадзор обратится в СКР по поводу нарушений на молочном производстве РepsiСo

Есть обновление от 22:03

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - Россельхознадзор готовит пакет материалов для передачи в Следственный комитет в связи с нарушениями при производства молочной продукции PepsiCo. Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Учитывая то, что американская компания, нарушая российское законодательство, поставила под угрозу жизнь и здоровье российских граждан, служба убеждена в целесообразности возбуждения уголовного дела в отношении виновных лиц, включая руководство компании PepsiCo в лице вице-президента по корпоративным отношениям PepsiCo Восточная Европа Сергея Глушкова", - сказала Мелано.

Она напомнила, что в середине января управление Россельхознадзора по Алтайскому краю и республике Алтай возбудило против компании административное дело из-за нарушений на Рубцовском молочном заводе. Соответствующее уведомление направлено в АО "Вимм-Биль-Данн" (принадлежит PepsiCo). Рубцовский завод является филиалом АО.

"Изучая итоги проверки, можно сделать вывод, что нарушения действующего законодательства России, регулирующего оборот сырого и пастеризованного молока, компания допускала регулярно", - сказала она.

По ее словам, предприятие не раз принимало для переработки сырое молоко, которое хранилось, включая время перевозки, более 36 часов. Кроме того, были зафиксированы нарушения при использовании пастеризованного молока. В частности, в ходе проверки установлено, что предприятие не раз принимало пастеризованное молоко для переработки с истекшим сроком годности от филиалов АО "Вимм-Билль-Данн", расположенных в Красноярском крае, Новосибирской и Омской областях. "Причем продукция от филиалов АО "Вимм-Билль-Данн" поступала на предприятие в режиме внутреннего перемещения без прохождения контроля при приемке", - добавила Мелано.

Антибиотики в сыре

В ноябре 2017 года Россельхознадзор обнаружил антибиотик в сыре "Ламбер", произведенном на Рубцовском молочном заводе. В связи с этим на предприятии была организована проверка.

Между тем, как заявляли ранее в компании PepsiCo в России, компания заблокировала партию сыра, в которой Россельхознадзор обнаружил антибиотик, на складе и провела исследования в трех независимых аккредитованных лабораториях, в том числе и подведомственной Роспотребнадзору. Проведенные исследования подтвердили отсутствие антибиотиков в продукции и полное ее соответствие требованиям законодательства РФ и Таможенного союза. В компании подчеркивали, что безопасность потребителей и качество продукции является приоритетом для PepsiCo. На Рубцовском молочном комбинате внедрена и сертифицирована система менеджмента пищевой безопасности продукции на соответствие международному стандарту FSSC 22000.

В конце прошлого года Россельхознадзор также пожаловался на PepsiCo в правоохранительные органы. Кроме того, служба обвинила компанию в хакерской атаке с целью коммерческого шпионажа, но там эти предположения назвали абсурдными.

PepsiCo владеет в России более 40 предприятиями. В 2011 году она завершила сделку по покупке ОАО "Вимм-Билль-Данн Продукты Питания", которое является одним из ведущих производителей молочной и соковой продукции в России.

Теги: Россельхознадзор, PepsiCo, Вимм-Билль-Данн
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