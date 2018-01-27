Что произошло за день: суббота, 27 января

Москва. 27 января. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Действующий президент Чехии Милош Земан одержал победу во втором туре и переизбран на второй срок. Его оппонент Иржи Драгош уже поздравил соперника с успехом.

- Спасатели подняли два пустых плота в районе поиска моряков судна "Восток" в Японском море. Поиски продолжаются. Власти Приморья опубликовали видео, полученное с борта краболова, который пропало при переходе в порт Зарубино.

- Мощный взрыв произошел в Кабуле. Число погибших приближается к 100. Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан" (запрещено в России).

- Госсекретарь США Рекс Тиллерсон приехал в Польшу и заявил, что Вашингтон выступает против газопровода "Северный поток-2", так как считает его угрозой для энергетической безопасности Европы.

- Датская теннисистка Каролин Возняцки выиграла Открытый чемпионат Австралии.

- МОК зарегистрировал 169 спортсменов из России для участия в XXIII зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхенчхане. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев констатировал, что олимпийское движение разваливается.

- В отношении заключивших в Дании однополый брак россиян, инициировавших внесение в их паспорта РФ отметок, не предусмотренных законодательством, возбуждено административное дело об умышленной порче документа.