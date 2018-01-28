Британские лейбористы пообещали купить восемь тысяч домов для бездомных

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Лидер британской партии лейбористов Джереми Корбин пообещал, что его партия купит восемь тысяч домов для бездомных в случае своей победы на выборах, сообщает в воскресенье "Би-Би-Си".

Сам факт существования бездомных в Великобритании политик назвал "отвратительным и совершенно неоправданным". Он отметил, что денежные пособия, временные убежища и другие виды помощи не решают проблему, поскольку люди "без адреса" все равно не могут устроиться на работу и получать пособия.

При этом Корбин отметил, что местные власти должны принимать более активное участие в решение проблемы, в частности, в строительстве жилья. Он также пообещал, что в случае прихода лейбористов к власти органы местного самоуправления смогут передавать пустующие объекты недвижимости в пользование нуждающимся.

"Есть что-то вопиюще оскорбительное в самой мысли, что кто-то строит роскошное жилье, чтобы потом оно пустовало", - заявил Корбин.

При этом, как пишет The Telegraph, в Великобритании сейчас насчитывается около 5 тысяч бездомных.

На досрочных парламентских выборах, прошедших летом 2017 года, лейбористы получили 262 кресла. Победа осталась за правящей консервативной парией (318 мест), однако ей не удалось набрать абсолютное большинство и сформировать собственное правительство. Корбин назвал результаты этих выборов "невероятными".