Волкер рассказал о подготовке к передаче Украине американских противотанковых ракет

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Украина и США совместно работают над передачей украинской армии противотанковых ракетных комплексов "Джавелин" (Javelin), заявил специальный представитель США по Украине Курт Волкер в интервью "Радио Свобода", не обозначив при этом конкретных сроков передачи,

"Нужно время, чтобы все подготовить: объекты, где все будет сохраняться, способы передачи. Мы работаем вместе над тем, как их транспортировать и привлечь к работе вооруженных сил", - пояснил Волкер.

Также он подчеркнул, что предоставляемые Вашингтоном "джавелины" являются оборонительным вооружением. "Это - оборонная техника. Она полезна только тогда, когда есть танковый приступ. Тогда их можно нейтрализовать. Поэтому это - самое защитное вооружение, не для нападения и не для применения на линии конфликта. И я думаю, Украина во многом разделяет эту позицию", - добавил специальный представитель США по Украине.

Также Волкер отметил, что в Вашингтоне надеются заполнить некоторые "белые пятна" в оборонных мощностях Украины, "чтобы помешать дальнейшему разжиганию конфликта".

25 декабря 2017 года телеканал ABC News со ссылкой на источники в госдепартаменте США сообщал о намерении американского президента Дональда Трампа одобрить план поставок противотанковых ракет в Украину. По информации источников, речь идет о поставках 210 противотанковых ракет и 35 пусковых установок на сумму $47 млн.