Волкер упрекнул Россию в отсутствии помощи в урегулировании украинского кризиса

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер ранее сообщил российской стороне мнение Вашингтона об отсутствии конструктивного вклада России в разрешение украинского кризиса.

"Первая часть (переговоров с Россией - ИФ) заключалась в следующем: я довел до сведения российской стороны чувство глубочайшей досады Вашингтона в связи с тем, что Россия не сделала абсолютно ничего для окончания конфликта и не вывела войска с того момента, как мы начали этот процесс", - сказал Волкер во время телефонного брифинга в понедельник.

По его словам, далее речь зашла о вопросах, требующих "немедленной" работы. В частности, Волкер упомянул возвращение российских офицеров в Совместный центр по контролю и координации (СЦКК) в Донбассе с целью "способствовать коммуникации" между Россией и Украиной, следить за соблюдением режима прекращения огня и отслеживать его нарушения.

Также среди "практических и технических вопросов" Волкер упомянул определение статуса российских офицеров на украинской территории.

В то же время он заявил, что переговоры отличались открытостью и конструктивностью.

В минувшую пятницу помощник президента РФ Владислав Сурков и Волкер провели встречу в Дубае. Однако, как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ходом переговоров, стороны не пришли к соглашению по закону о реинтеграции Донбасса.

"Ключевым вопросом стал закон реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют разные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.

Он отметил, что конкретных решений по итогам встречи не принято, "стороны договорились продолжить диалог".