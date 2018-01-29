Курдам направлят индивидуальные приглашения на Конгресс сирийского нацдиалога

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Курды примут участие в Конгрессе сирийского национального диалога, но приглашения им были направлены в индивидуальном порядке, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

"Приглашения рассылались, в том числе, не только группам с учетом этнической или религиозной принадлежности, но и на индивидуальной основе. Это касается, в том числе, и курдского представительства", - сказал Лаврентьев журналистам в Сочи.

"Потому что этот вопрос достаточно интересный и волнует многих - будут ли представители курдов участвовать в конгрессе. Со всей уверенностью вам заявляю: курды будут, но им приглашения отправлялись на индивидуальной основе", - отметил он.

Ранее сообщалось, что курды намерены отказаться от участия в Конгрессе.

В свою очередь в сирийской Партии народного призыва, входящей в Национальный фронт парламента Сирии, предпложили, что на Конгрессе нацдиалога Сирии состоится непосредственный диалог представителей правительства и оппозиции. Национальный фронт объединяет правящую партию и ряд других политических организаций.

Конгресс сирийского национального диалога состоится в Сочи 29-30 января.