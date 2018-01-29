США отказались от участия в Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Представители США не поедут в качестве наблюдателей на Конгрессе сирийского нацдиалога в Сочи, заявили в посольстве США в Москве.

"Мы хотим заметить, что Сирийский комитет по переговорам заявил, что не примет участия в Конгрессе в Сочи, и США уважает решение СКП. Вектор наших общих усилий должен оставаться направленным на политический процесс под эгидой ООН в Женеве", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь американской дипмисии Мария Олсон.

"США будет продолжать сотрудничать с ООН и другими сторонами, в том числе с Россией, в целях поощрения всех возможных усилий для продвижения политического процесса, как это предусматривают резолюция Совета Безопасности ООН 2254 и совместное заявление Президентов Трампа и Путина в Дананге", - отметила Олсон.

Ранее сообщалось, что курды склоняются к тому, чтобы не ехать на Конгресс в Сочи из-за турецкой военной операции в районе Африна на северо-западе Сирии.

Конгресс сирийского национального диалога состоится в Сочи 29-30 января.