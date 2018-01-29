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Самолет ВМС США прервал миссию из-за опасного приближения российского истребителя

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - В Министерстве обороны США сообщили об опасном маневре российского истребителя при перехвате самолета американских ВМС P-3 Orion в небе над Черным морем, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне.

Собеседники CNN сообщили, что, по данным американских пилотов, истребитель ВКС РФ в понедельник прошел в пяти футах (полутора метрах) от самолета ВМС США в международном воздушном пространстве. Действия российского истребителя вынудили экипаж американского самолета преждевременно завершить миссию, отмечают источники телеканала.

В сообщении не указывается, какой модели был самолет, принадлежавший ВКС России.

Между тем, западные авиационные ресурсы указывают модель американского самолета - EP-3E Aries II, он разработан на базе патрульного противолодочного самолета P-3 Orion.

Ранее сообщалось, что самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II в понедельник совершил длительный разведывательный полет у российских границ на Черном море.

По сведениям мониторинговых данных западных авиационных ресурсов, самолет с бортовым номером 157326 и позывным FARMR26, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, часами курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма над международными водами Черного моря. В какие-то моменты он приближался к Севастополю на расстояние около 40 км.

Теги: США, Россия, Черное море
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