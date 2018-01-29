Трамп отказался вести переговоры с "Талибаном"

Москва. 29 января. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что Вашингтон не желает вести переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ).

"Они убивают людей налево и направо... взрывы бомб и убийства происходят по всему Афганистану. Поэтому мы не хотим переговоров с "Талибаном", - сказал Трамп в ходе встречи с постпредами стран - членов Совета Безопасности ООН.

"Мы закончим то, что надо закончить. То, что не удалось закончить никому, удастся (закончить - ИФ) нам", - добавил он.

В субботу террорист-смертник привел в действие взрывное устройство в центре Кабула в районе, где расположены правительственные учреждения и иностранные посольства. В результате погибли 103 человека, еще 235 человек получили ранения.

Ответственность за теракт взяло на себя движение "Талибан".