В бюджет Саудовской Аравии вернули $107 млрд после антикоррупционного расследования

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Власти Саудовской Аравии взыскали более 400 млрд риалов ($107 млрд) с задержанных по подозрениям в коррупции бизнесменов и высокопоставленных чиновников, говорится в сообщении генпрокурора страны шейха Сауда аль-Моджеба.

Выплаты представляют "сочетание различных видов активов, включая недвижимость, коммерческие предприятия, ценные бумаги, денежные средства и прочее", отмечается в документе.

В общей сложности в ходе расследования более 380 человек были привлечены в качестве подозреваемых и свидетелей. Прокуратура отказалась от урегулирования дела в досудебном порядке в отношении 56 человек, следственные процедуры будут продолжены.

Антикоррупционное расследование

В прошлом году в Саудовской Аравии появился Комитет по борьбе с коррупцией, который в начале ноября отдал приказ о задержании многих крупных бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также о смещении со своих постов руководителей национальной гвардии и военно-морского флота. Всем задержанным были предъявлены обвинения в коррупции и отмывании денежных средств. На время следствия их содержали под стражей в отеле Ritz-Carlton в Эр-Рияде.

Один из наиболее известных фигурантов расследования - инвестор аль-Валид бен Талал - был отпущен в субботу. По данным The Wall Street Journal, условием его освобождения стала выплата $6 млрд, это максимальная сумма среди всех арестованных. Официальных подтверждений этой информации нет, прокуратура не дает разбивки по отдельным лицам.