В мире

Еврокомиссия собралась подать в суд на девять стран ЕС из-за загрязнения воздуха

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Европейская комиссия потребовала от девяти стран Европейского союза до 5 февраля принять меры по борьбы с загрязнением воздуха.

Если Германия, Франция, Испания, Италия, Великобритания, Румыния, Венгрия, Чехия и Словакия не предпримут шаги, которые незамедлительно приведут к снижению содержания вредных веществ в воздухе до допустимого уровня, Еврокомиссия обратится с иском в суд Евросоюза, заявила комиссар ЕС по вопросам экологии и рыбной ловли Кармену Велла.

По окончании кризисной встречи с министрами окружающей среды названных стран еврокомиссар назвала недостаточными меры, которые они планируют принять для борьбы с загрязнением воздуха. Она пояснила, что эти планы будут еще проверены, сообщает Deutsche Welle.

Ранее Еврокомиссия начала штрафную процедуру в отношении девяти государств, обвинив их в нарушении законодательства ЕС в связи с превышением уровня вредных веществ в воздухе. Третьим этапом этой процедуры является подача иска в суд ЕС. Это происходит, если после предупреждений Брюсселя его требования остаются невыполненными.

По данным ЕК, каждый год в Евросоюзе от последствий загрязнения воздуха умирают около 400 тыс. человек.

Во вторник стало известно, что уровень загрязнения воздуха в лондонском районе Брикстон достиг годового лимита в рамках нормативов ЕС по экологии. Тем не менее, экологическая ситуация в городе улучшилась - в 2017 году годовой норматив по загрязнению воздуха в британской столице был превышен уже к 6 января, отмечает агентство Bloomberg.

Великобритания ежегодно нарушает нормативы ЕС по уровню загрязнения воздуха с 2010 года. Несмотря на то, что правительство страны инициировало процесс выхода из европейского блока, правила ЕС будут распространяться на Соединенное Королевство до завершения Brexit в апреле 2019 года.

Мэр Лондона Садик Хан, страдающий от астмы, за последние годы предпринял ряд мер для снижения уровня загрязнения от транспорта. К апрелю 2019 года в городе планируют создать зоны с низким уровнем выбросов вредных веществ в атмосферу.

Теги: Еврокомиссия, ЕС, Великобритания
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