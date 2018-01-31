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В Черное море вошел британский ракетный эсминец

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Ракетный эсминец Королевского ВМФ Великобритании "Данкан", входящий в состав Второй постоянной военно-морской группы НАТО (SNMG2), вошел в акваторию Черного моря, сообщает Объединенное военно-морское командование (MАRCOM) альянса и местные информационные порталы, публикующие фотографии его прохождения через пролив Босфор.

В настоящее время британский эсминец, оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", направляется в северном направлении вдоль западного побережья Черного моря. В походе его сопровождает турецкий фрегат "Газиантеп".

Как сообщалось, 24 января в Черное море также вошел разведывательный корабль британского Королевского ВМФ "Энтерпрайз", который официально считается многоцелевым гидрографическим исследовательским кораблем и является флагманом 2-й постоянной морской противоминной группы НАТО (SNMCMG2).

"Энтерпрайз", оснащенный многолучевыми эхолотами и многочисленными буксируемыми датчиками для сбора военных данных, сопровождает турецкий минный тральщик "Акчай", также входящий в состав натовской противоминной группы.

После возникновения кризиса в восточных районах Украины в Черное море регулярно заходят корабли ВМС США и других нечерноморских стран-членов НАТО.

Конвенция Монтре ограничивает время нахождения кораблей нечерноморских государств в акватории Черного моря 21 сутками.

Теги: НАТО, Черное море
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