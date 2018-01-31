Пентагон опубликовал видеозапись перехвата истребителем РФ самолета ВМС США вблизи Крыма

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США опубликовала пятисекундный видеоролик контакта российского истребителя СУ-27, перехватившего и сопровождавшего в понедельник у побережья Крыма американского разведывательного самолета. На кадрах, согласно координатам, указанным на дисплее камеры, запечатлен момент подлета истребителя к разведчику к югу от Ялты. Российский истребитель, пролетая вблизи самолета ВМС США, наклонившись вправо от него, показывает подвешенные под крыльями ракеты класса "воздух-воздух".

MT @USNavyEurope : US EP-3 flying in international airspace over #BlackSea was intercepted by Russian Su-27 yesterday. Interaction determined unsafe as Su-27 came within feet & crossed EP-3's flight path, causing EP-3 to fly thru Su-27's jet wash. See for yourself: pic.twitter.com/QTtnam5F21 — U.S. Navy (@USNavy) January 30, 2018

При этом, как заметили западные наблюдатели, Су-27 не сближался с американским разведчиком на столь критичное расстояние, как это утверждалось в сообщении 6-го оперативного флота ВМС США. Судя по видео кадрам, речь не идет о расстоянии в 1,5 метра, а о десятках метров.

Как ранее сообщила пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США, российский истребитель Су-27 в понедельник якобы пересек курс американского разведывательного самолета EP-3E Aries II, выполнявшего полет над международными водами Черного моря вблизи Крыма, в результате чего последний, оказавшись в реактивном потоке, попал в мощную турбулентность.

По утверждению 6-го оперативного флота ВМС США, российский истребитель, поднятый на перехват и сопровождение, в какие-то моменты якобы приближался к борту разведывательного самолета EP-3E Aries II на расстояние около 5 футов (1,5 м).

В результате действия российского истребителя вынудили экипаж американского самолета завершить операцию и уйти от российских берегов, сообщили источники телеканала CNN.

При этом по данным ВМС США, сопровождение российским истребителем американского разведчика вблизи Крыма продолжалось на протяжении около 2 часов 40 минут.

В Пентагоне и госдепе США заявили об опасном маневре российского истребителя Су-27 при перехвате американского разведывательного самолета в небе над Черным морем. В министерстве обороны России опровергли сообщения о небезопасном сближении над Черным морем российского истребителя с американским самолетом-разведчиком.

"Весь полет российского самолета Су-27 проходил строго в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, никаких внештатных ситуаций не было", - сообщили в понедельник в департаменте информации Минобороны РФ. Российские военные заявили, что истребитель Су-27 сопровождал американский самолет-разведчик, соблюдая все необходимые меры безопасности.

По официальным данным Минобороны РФ, 29 января около полудня дежурными средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Черного моря была обнаружена неопознанная воздушная цель, приближавшаяся к границе воздушного пространства РФ. "На перехват цели из состава дежурных сил ПВО был поднят истребитель Су-27, который приблизился к воздушному судну на безопасное расстояние и идентифицировал его как самолет радиоэлектронной разведки ЕР-3Е Aries II ВМС США", - заявили в Минобороны РФ. "Экипаж истребителя доложил об идентификации американского самолета радиоразведки и сопровождал его, не допуская нарушения им границы воздушного пространства Российской Федерации с соблюдением всех необходимых мер безопасности", - сообщили в военном ведомстве РФ. "После того, как самолет-разведчик ВМС США изменил курс полета на удаление от границы воздушного пространства РФ, российский истребитель Су-27 вернулся на аэродром базирования", - заявили в Минобороны РФ.

Cамолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия ВМС США EP-3E Aries II 29 января совершил длительный полет у российских границ на Черном море.

По мониторинговым данным западных авиационных ресурсов, самолет с бортовым номером 157326 и позывным FARMR26, вылетевший с авиабазы Суда-бэй на греческом острове Крит, курсировал вдоль южного и юго-западного побережья Крыма над международными водами Черного моря. В какие-то моменты он приближался к Севастополю на расстояние около 30 км.