Пентагон опубликовал видеозапись перехвата истребителем РФ самолета ВМС США вблизи Крыма

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба 6-го оперативного флота ВМС США опубликовала пятисекундный видеоролик контакта российского истребителя СУ-27, перехватившего и сопровождавшего в понедельник у побережья Крыма американского разведывательного самолета. На кадрах, согласно координатам, указанным на дисплее камеры, запечатлен момент подлета истребителя к разведчику к югу от Ялты. Российский истребитель, пролетая вблизи самолета ВМС США, наклонившись вправо от него, показывает подвешенные под крыльями ракеты класса "воздух-воздух".

MT @USNavyEurope : US EP-3 flying in international airspace over #BlackSea was intercepted by Russian Su-27 yesterday. Interaction determined unsafe as Su-27 came within feet & crossed EP-3's flight path, causing EP-3 to fly thru Su-27's jet wash. See for yourself: pic.twitter.com/QTtnam5F21