Присланный экс-премьеру Бельгии белый порошок оказался сахарной пудрой

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Белый порошок, присланный в конверте на имя Элио Ди Рупо, бывшего премьер-министра Бельгии, бургомистра города Монс, был сахарной пудрой, сообщила по итогу анализа во вторник вечером местная служба гражданской защиты.

Как сообщалось, конверт с подозрительным белым порошком вскрыла ранее днем секретарь Ди Рупо. Служащих мэрии в срочном порядке эвакуировали, а троих сотрудников, имевших отношение к почте, в связи с подозрением на возможное заражение сибирской язвой изолировали до получения результата анализа.

Конверт, в котором также было письмо с угрозами, не застал адресата. Элио Ди Рупо находится в зарубежной поездке.

Ранее конверт с белым порошком и патроном прислали в канцелярию госсекретаря Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкена. Порошок также оказался безопасным, но патрон был боевым.