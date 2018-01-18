Присланный бельгийскому госсекретарю по миграции порошок оказался безопасным

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Белый порошок, обнаруженный в конверте, полученном в четверг в канцелярии госсекретаря Бельгии по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкена, не имел отношения к возбудителю сибирской язвы, заявила прокуратура Брюсселя по итогу проведенного анализа. Служащий, который вскрыл конверт, тем не менее, прошел процедуру обеззараживания.

Находившийся в том же конверте патрон оказался реальным боеприпасом.

"Расследование с целью найти отправителя продолжается", - приводят бельгийские СМИ вечером в четверг слова из заявления прокуратуры.

Как сообщалось, ранее по тревоге об угрозе сибирской язвы было эвакуировано ведомство Т.Франкена, в котором обнаружили конверт, содержащий белый порошок и патрон. На место прибыли пожарные, полиция и гражданская защита.

Сотрудников кабинета Франкена эвакуировали. А поскольку кабинет находится поблизости от служебной резиденции премьер-министра Бельгии Шарля Мишеля, премьер и его персонал также временно покинули свои обычные рабочие места.

Через несколько часов спасательные службы объявили, что "кабинет государственного секретаря по вопросам предоставления убежища и миграции Тео Франкена снова доступен".