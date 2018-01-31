Донбасс и Украина отошли от принципа "всех на всех" в обмене пленными

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Очередное согласование списков военнопленных для обмена между Украиной и самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками (ДНР и ЛНР) состоится 31 января; стороны окончательно отказались от принципа "всех на всех" и перешли к поэтапному возвращению задержанных, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на источники в ДНР и ЛНР.

"Это связано с тем, что украинская сторона постоянно находит причины, чтобы не возвращать домой тех или иных задержанных", - говорится в публикации.

По данным издания, "в руководстве республик Донбасса решили вызволить из плена максимально возможное число людей". Как пояснил "Известиям" один из собеседников в правительстве ДНР, "лучше постепенно возвращать ребят, чем они все будут сидеть в украинских тюрьмах". Другой источник в ДНР рассказал газете, что "в числе 84 жителей Донбасса, запрашиваемых у Украины, - 75 пленных, которых Киев удерживает с декабря, и еще девять недавно задержанных граждан".

Председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин подтвердил "Известиям", что 31 января заседание контактной группы в Минске во многом будет посвящено согласованию списков военнопленных.

"Число пленных меняется каждый день, поскольку конфликт продолжается, появляются новые задержанные с обеих сторон. Вопрос по пленным будет одним из ключевых на встрече в Минске 31 января", - цитирует издание слова Пушилина.

В статье также отмечается, что, по мнению советника главы ЛНР, официального представителя в политической рабочей группе на Минских переговорах Родиона Мирошника, "при помощи задержанных Украина оказывает психологическое давление на Донбасс".