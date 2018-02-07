Украинский омбудсмен вывезла 20 заключенных из Донбасса

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская в среду вывезла с неконтролируемых территорий Донбасса еще 20 заключенных, попавших в места лишения свободы до начала конфликта на Донбассе, сообщил руководитель секретариата омбудсмена Богдан Крикливенко у себя в фейсбуке.

По его словам, передача лиц осуществлялась под наблюдением члена комитета Рады по правам человека Ирины Сусловой и представителей миссии ОБСЕ.

Таким образом, за более чем два года с неконтролируемых территорий Донецкой области было вывезено 186 человек, указал Крикливенко.