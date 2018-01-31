Противоракетные испытания США в районе Гавайев окончились неудачей

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Американские военные в среду провели неудачные противоракетные испытания в районе Гавайских островов, передает CNN со ссылкой на свои источники.

По данным телеканала, ранее в минобороны США сообщали, что в ходе испытаний военные тестировали систему ПРО "Иджис" и одно из ее средств поражения - зенитную управляемую ракету SM-3.

CNN сообщает, что в ходе учений зенитная ракета была запущена с наземной установки, чтобы перехватить цель, выпущенную с самолета. Однако поставленная задача не была выполнена.

В то же время, отмечает телеканал, Пентагон вряд ли будет сообщать о неудаче испытаний, в частности, в связи с участием КНДР в грядущих Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане и в связи с сохраняющейся напряженностью между Вашингтоном и Пхеньяном.

13 января экстренные службы Гавайев по ошибке разослали местным жителям оповещение о ракетной угрозе и призывом немедленно найти убежище.