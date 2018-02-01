США потратят $350 тысяч на расследование военных преступлений в Сирии

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - США планируют выделить $350 тыс. для международного беспристрастного и независимого механизма по расследованию преступлений в Сирии, который смог бы также помочь в привлечении к ответственности виновных в применении химоружия в этой стране, сообщает американское постпредство при ООН.

Там отмечается, что IIIM ((International, Impartial & Independent Mechanism - IIIM) "поможет усилиям по привлечению к ответственности за зверства режима (президента Сирии Башара) Асада, в том числе применение химического оружия - это важнее, чем когда-либо, так как Россия "убила" Совместный механизм расследования".

IIIM был учрежден Генеральной Ассамблеей ООН 21 декабря 2016 года. Заместитель постпреда РФ при ООН Евгений Загайнов тогда раскритиковал этот шаг, настаивая на том, что что Генассамблея, "не имеет права создавать вспомогательные структуры c полномочиями, которыми сама Ассамблея не обладает".

До недавнего времени механизм практически не использовался - его функции фактически выполнял Совместный механизм ОЗХО-ООН (СМР). Однако 18 ноября 2017 года он прекратил свое существование после того, как Совет Безопасности ООН не смог договориться о продлении мандата экспертов, расследовавших применение химоружия в Сирии. Россия наложила вето на американский проект резолюции, против него проголосовала также Боливия, при этом Китай и Египет воздержались. В свою очередь семь стран отказались поддержать предложенный Россией, Боливией и Китаем вариант резолюции, проект не получил требуемого большинства голосов.

В январе 2018 года Россия предложила создать Независимый механизм ООН по расследованию химатак в Сирии (UNIMI). Однако США выступили против российского предложения.