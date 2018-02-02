США на нашли доказательств использования зарина в Сирии

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Вашингтон обеспокоен сообщениями об использовании химоружия на основе зарина в Сирии, но пока не располагает доказательствами этого инцидента, заявил министр обороны США Джэймс Мэттис.

"Мы обеспокоены возможным использованием зарина. Я не располагаю доказательствами, но другие группы, находящиеся на месте событий, неправительственные организации и бойцы ранее сообщали об использовании зарина, так что мы ищем доказательства", - сказал министр во время беседы с журналистами в Пентагоне в пятницу.

Мэттис добавил, что по данным США, правительство Сирии не раз использовало химоружие на основе хлора против сограждан.

Ранее представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт сообщила, что США изучают сообщения о возможном использовании сирийским правительством хлора против мирных жителей в Восточной Гуте. Вашингтон призывает Россию оказать свое "уникальное влияние" на Дамаск для предотвращения новых химических и иных атак, отметила она.

Ранее сообщалось, что США собираются потратить $350 тысяч на расследование военных преступлений в Сирии.