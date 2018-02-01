Экс-юрист Трампа расскажет о попытках Белого дома помешать расследованию "дела России"

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Бывший член юридической команды американского президента Дональда Трампа намерен рассказать специальному прокурору Роберту Мюллеру о возможных препятствиях для расследования "дела о России" со стороны Белого дома, пишет в четверг газета The New York Times со ссылкой на три осведомленных источника.

По данным источников издания, бывший официальный представитель юридической команды Дональда Трампа, покинувший свой пост в июле прошлого года, Марк Коралло на прошлой неделе получил уведомление от Мюллера с просьбой дать показания и ответил на это согласием.

"Коралло планирует рассказать Мюллеру о державшемся до сих пор в секрете разговоре между Трампом и директором Белого дома по коммуникациям Хоуп Хикс", - пишет газета. "Коралло планировал рассказать следователям, что Хикс в ходе разговора заявила, что электронные письма, написанные Дональдом Трампом-младшим перед встречей в Trump Tower, в которых он говорил о желании получить компромат на Хиллари Клинтон от русских, никогда не увидят свет", - отмечает издание.

Источники издания также отметили, что эта информация навела Коралло на мысль, что Хикс намеревалась препятствовать проводимому Мюллером расследованию.

Адвокат Хикс, в свою очередь, заверяет, что данные М.Коралло не соответствуют действительности. "Она никогда этого не говорила. И предположение, что Хоуп Хикс когда-либо предлагала скрыть или уничтожить эти электронные письма или другие документы, совершенно неверно", - заявил адвокат Роберт Трут.

В июне 2016 года Дональд Трамп-младший в преддверии выборов президента США встречался с российским адвокатом Натальей Весельницкой, которая якобы располагала компрометирующей информацией о сопернице Трампа на выборах президента США 2016 года Хиллари Клинтон.

В настоящее время в ФБР, а также в комитетах обоих палат Конгресса США ведутся расследования о предполагаемом вмешательстве России в американские президентские выборы 2016 года.