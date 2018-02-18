В Донецке сообщают о нарушении "режима тишины" со стороны украинских военных

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - За сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике зафиксировали семь нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины, сообщил в воскресенье журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины семь раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", - сказал он.