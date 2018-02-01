Глава ЦРУ не увидел ничего предосудительного в контактах с руководством спецслужб РФ

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Нет ничего некорректного во встречах с представителями руководства российских спецслужб, цитирует в четверг агентство Associated Press слова директора ЦРУ Майка Помпео.

По его словам, несмотря на то, что Москва и остается соперником, игнорирование шансов на сотрудничество по вопросам безопасности может поставить под угрозу жизни американцев.

По данным агентства, Помпео написал это в послании лидеру демократического меньшинства в Сенате США Чаку Шумеру, который ранее поставил ряд вопросов по поводу встречи главы ЦРУ с руководством российских спецслужб.

"Когда проводятся такие встречи, вы и американские граждане можете быть уверены, что мы (с российскими коллегами - ИФ) обсуждаем очень серьезные темы, в которых интересы США и России не совпадают", - написал Помпео.

По словам директора ЦРУ, представители разведсообщества США периодически встречаются с коллегами из России и обсуждают различные темы - борьбу с терроризмом, авиационную безопасность и действия по предотвращению возвращения воюющих за рубежом боевиков в обе страны (США и Россию).

Он отметил, что эти встречи проводятся в соответствии с законами США и оговариваются с соответствующими департаментами американской администрации.

"(В ходе встреч с российскими представителями - ИФ) ни одна сторона не стесняется поднимать вопросы, связанные с нашими отношениями в сфере разведки и интересами наших стран. В ходе переговоров мы активно защищаем Америку и не смягчаем свою риторику - и никогда не станем этого делать", - добавил глава ЦРУ.

Ранее лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса США Чак Шумер призвал администрацию президента США Дональда Трампа внести ясность относительно прошедшего визита в страну главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина. Сенатор посчитал, что поездка Нарышкина в США могла быть связана с попыткой отложить введение санкций американской администрацией в отношении России. "Самое главное, стал ли его визит причиной, по которой администрация Трампа решила отказаться от (введения - ИФ) санкций?" - заявил сенатор.