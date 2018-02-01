Иордания разорвала дипотношения с КНДР

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Иордания разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей, сообщил в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источник в иорданском правительстве.
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Король Иордании Абдалла II уже ратифицировал это решение правительства.
После того как Северная Корея провела ряд ракетных испытаний, США призвали страны мира разорвать торговые и дипломатические отношения с Северной Кореей. Ряд государств Ближнего Востока последовали этому призыву и уже прекратили дипотношения с Пхеньяном - среди них Кувейт, Катар и ОАЭ.