Иордания разорвала дипотношения с КНДР

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Иордания разорвала дипломатические отношения с Северной Кореей, сообщил в четверг межарабский телеканал "Аль-Арабийя" со ссылкой на источник в иорданском правительстве.

Король Иордании Абдалла II уже ратифицировал это решение правительства.

После того как Северная Корея провела ряд ракетных испытаний, США призвали страны мира разорвать торговые и дипломатические отношения с Северной Кореей. Ряд государств Ближнего Востока последовали этому призыву и уже прекратили дипотношения с Пхеньяном - среди них Кувейт, Катар и ОАЭ.