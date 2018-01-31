"Яндекс" заявил о планах завершить сделку по объединению сервисов с Uber до середины февраля

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - "Яндекс.Такси" и Uber планируют закрыть сделку по объединению сервисов до середины февраля 2018 года, говорится в сообщении "Яндекса".

В настоящее время стороны заканчивают подготовку к подписанию документов.

"Яндекс" и Uber договорились объединить бизнесы по онлайн-заказу поездок в России, Азербайджане, Армении, Белоруссии, Грузии и Казахстане в составе новой компании в июле 2017 года. В нее также перейдет сервис UberEATS в этих странах. Федеральная антимонопольная служба одобрила сделку "Яндекс" и Uber в ноябре. Совместный бизнес стороны оценили в $3,725 млрд.

По условиям сделки, Uber и "Яндекс" инвестируют соответственно $225 млн и $100 млн в новую компанию. Контроль (59,3%) над новым бизнесом получит "Яндекс", еще 36,6% будет у Uber, остальные 4,1% будут принадлежать сотрудникам двух компаний. Возглавит компанию генеральный директор "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян. Представители "Яндекса" займут четыре из семи мест в совете директоров объединенной компании, представители Uber - оставшиеся три.

После закрытия сделки оба приложения для заказа поездок - и "Яндекс.Такси", и Uber - по-прежнему будут доступны пользователям. В то же время таксопарки и водители перейдут на единую технологическую платформу. Вместе с такси-сервисом совместный бизнес будет развивать направление доставки еды. Ранее "Яндекс.Такси" учредил дочернюю компанию ООО "Яндекс.Еда", в который войдут недавно приобретенный бизнес Foodfox и UberEATS.

После объединения "Яндекс.Такси" и Uber могут привлечь сторонних инвесторов в СП, в том числе через IPO. Как сообщал финдиректор "Яндекса" Грег Абовски агентству Bloomberg, размещение может состояться в первой половине 2019 года, вероятнее всего, в США. Сам "Яндекс" размещался на Nasdaq, проведя в мае 2011 году сделку на $1,4 млрд.

Между тем глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в рамках Всемирного экономического форума в Давосе сообщал, что фонд совместно с партнерами планирует вложить в совместное предприятие "Яндекс.Такси" и Uber десятки миллионов долларов. "Мы планируем нашу инвестицию в объединенный бизнес Uber и "Яндекс.Такси". Надеемся, что сделка закроется в ближайшее время. Вместе с нами туда придет ряд наших партнеров, в том числе РКИФ (Российско-китайский фонд - ИФ), и, соответственно, мы верим в будущее этой компании", - сказал Дмитриев.