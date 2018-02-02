США сделают исключения в визовых санкциях для нужд безопасности

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - США могут сделать исключения на въезд в страну попавших под визовые санкции людей, если дело касается национальных интересов в области безопасности, заявила официальный представитель Госдепартамента США Хизер Нойерт, комментируя недавний визит в страну директора Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Нарышкина.

"Я могу вам сказать, в целом, что если что-то касается национальных интересов США в области безопасности, (...) у нас есть возможность отменить это (действие визовых санкций - ИФ), чтобы люди смогли приехать в США", - сказала она журналистам.

"Нет никакого секрета, что, несмотря на наши многие и многие разногласия с правительством России, у нас есть области, где мы должны работать вместе, и одна из этих областей - борьба с терроризмом и ИГИЛ (запрещено в РФ)", - добавила пресс-секретарь Госдепа.

"Исламское государство" (ИГ, ИГИЛ) - террористическая организация, запрещенная в России.

В минувший вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия снабжает спецслужбы США информацией о готовящихся терактах. В тот же день посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что директор СВР Сергей Нарышкин посетил США для консультации с американскими коллегами в сфере борьбы с терроризмом.