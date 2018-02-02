Конгрессмены опубликовали меморандум о нарушениях ФБР в расследовании "дела РФ"

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Комитет по разведке палаты представителей Конгресса США в пятницу опубликовал меморандум, содержащий информацию о превышении полномочий сотрудниками ФБР в расследовании "вмешательства РФ" в выборы в США.

В документе, распространенном комитетом по разведке, говорится, что обнаруженные факты "ставят под вопрос законность и легитимность" действий некоторых сотрудников ФБР, а также министерства юстиции США в 2016 году в период предвыборной гонки в стране.

Речь идет, в частности, об использовании сотрудниками разведки, так называемой программы слежки FISA ("Акт о негласном наблюдении в целях внешней разведки").

"Комитет (по разведке палаты представителей - ИФ) обнаружил серьезные нарушения, повлекшие за собой подрыв общественного доверия", - сказал автор меморандума, председатель комитета по разведке Девин Нуньес, комментируя публикацию документа.

"У американских граждан есть право знать, что должностные лица критически важных учреждений превышают свои полномочия, преследуя политические цели", - добавил он.

Конгрессмен выразил надежду, что "действия комитета прольют свет на эти тревожные события и приведут к реформам".

Президент США Дональд Трамп ранее в пятницу одобрил публикацию секретного меморандума.

"Я думаю, что происходящее в нашей стране - это позор", - сказал президент, общаясь с журналистами на эту тему.

В пятницу Трамп обвинил руководство Федерального бюро расследований и министерства юстиции США в политизации проводимых ими расследований.

"Руководство и следователи ФБР и министерства юстиции политизировали священный процесс дознания в пользу демократов и против республиканцев - об этом даже нельзя было задуматься некоторое время назад", - написал Трамп в твиттере.

Ранее на этой неделе конгрессмены-республиканцы, заседающие в комитете по разведке палаты представителей, проголосовали за публикацию секретного меморандума, составленного ими под руководством председателя комитета, республиканца Девина Нуньеса на основании документов ФБР и министерства юстиции США.

При этом члены Демократической партии не раз заявляли, что, проголосовав за публикацию меморандума, республиканцы подвергли риску национальную безопасность США. Руководство ФБР, со своей стороны, также выразило беспокойство в связи с планами республиканцев обнародовать секретный меморандум о предполагаемом превышении полномочий сотрудниками ведомства.