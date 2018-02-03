США приступили к созданию бомбардировщика следующего поколения

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В США начата реализация программы создания и развертывания бомбардировщика следующего поколения, B-21 Raider, говорится национальной ядерной доктрине.

"В рамках этой программы предусмотрены усиление и последующая замена элементов обычных и способных нести ядерное оружие бомбардировщиков, начиная с середины 2020-х годов", - отмечается в документе, опубликованном в пятницу.

В нем сообщается, что в настоящее время на вооружении США состоят 14 подводных лодок класса "Огайо" с баллистическими ракетами. "Мы намерены продолжать принимать меры, необходимые для того, чтобы подлодки этого класса оставались в состоянии полной боеготовности и устойчивости до тех пор, пока они не будут заменены на подлодки класса "Колумбия", - отмечается в документе.

В рамках программы "Колумбия" "будут введены в строй минимум 12 подлодок, которые заменят существующие подлодки класса "Огайо"".

"США приступили к реализации программы создания системы оружия наземного базирования для обеспечения стратегического сдерживания, в рамках которой в 2029 году начнется замена ракет межконтинентальных баллистических ракет Minuteman III", - отмечается в нем.