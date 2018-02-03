Посольство РФ в США предложило содействие экстрадированному из Испании Левашову

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - В Посольстве РФ в Вашингтоне готовы оказать необходимое содействие экстрадированному из Испании в США россиянину Петру Левашову, который обвиняется в хакерских атаках и создании вредоносного программного обеспечения.

"Официального извещения местных властей об экстрадиции Левашова в США в наш адрес еще не поступало. Добиваемся от американцев точной информации о местонахождении россиянина. Разумеется, окажем Левашову необходимое содействие", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российского посольства. В дипмиссии РФ отметили, что "посольство и генконсульства России в США всегда оказывали, и будут оказывать попавшим в беду россиянам всестороннюю консульскую и правовую помощь, добиваясь соблюдения их законных прав и интересов, а также скорейшего возвращения на Родину".

"На днях МИД России выступил с очередным предупреждением российских граждан, выезжающих за границу, в связи с угрозой подвергнуться задержанию или аресту по запросам правоохранительных органов и специальных служб США в третьих странах", - напомнили в посольстве.

В дипмиссии РФ призвали США "наладить сотрудничество между компетентными органами двух стран на основе Договора о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 1999 года" и потребовали от американских властей "прекращения захватов россиян по всему миру".

Ранее Минюст США сообщил, что обвиняемый в хакерских атаках россиянин Петр Левашов экстрадирован из Испании в США.

"Российский гражданин был экстрадирован из Испании и предстанет перед судом позже сегодня (в пятницу - ИФ) в американском штате Коннектикут", - говорилось в распространенном пресс-релизе министерства.

Петр Левашов был задержан 7 апреля в Барселоне, где отдыхал с семьей. Власти США предъявили Левашову обвинение по восьми пунктам в связи с предполагаемым управлением компьютерной сетью "Келихос" - глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров. Эта сеть, предположительно, использовалась для незаконного сбора данных, массовой рассылки спам-сообщений, установки "программ-вымогателей" и других вредоносных программ.

При этом его экстрадиции добивались как власти США, так и России.

В октябре 2017 года Национальный суд Испании согласился на экстрадицию Петра Левашова в США.