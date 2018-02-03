США подтвердили экстрадицию из Испании обвиняемого в хакерских атаках россиянина Левашова

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый в хакерских атаках и создании вредоносного программного обеспечения гражданин РФ Петр Левашов экстрадирован из Испании в США, сообщает американское министерство юстиции.

"Российский гражданин был экстрадирован из Испании и предстанет перед судом позже сегодня (в пятницу - ИФ) в американском штате Коннектикуте", - говорится в распространенном пресс-релизе министерства. В сообщении уточняется, что Левашов предстанет перед судьей Холли Фицсиммонс в Бриджпорте, штат Коннектикут, примерно в 18:00 вечера по местному времени (02:00 по мск).

Ранее сообщалось, что сотрудники испанских правоохранительных органов передали американской стороне П.Левашова, задержанного в Испании по запросу США.

Петр Левашов был задержан 7 апреля в Барселоне, где отдыхал с семьей. Власти США предъявили ему обвинение по восьми пунктам в связи с предполагаемым управлением компьютерной сетью "Келихос" - глобальной сетью из десятков тысяч зараженных компьютеров. Эта сеть, предположительно, использовалась для незаконного сбора данных, массовой рассылки спам-сообщений, установки "программ-вымогателей" и других вредоносных программ.

При этом его экстрадиции добивались как власти США, так и России.

В октябре 2017 года Национальный суд Испании согласился на экстрадицию Левашова в США.