Греция ответила на готовность Македонии изменить название страны

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Греции с удовлетворением встретили новость о намерении Македонии изменить название страны, сообщает The Guardian.

Ранее премьер-министр бывшей югославской республики Зоран Заев объявил, что его страна готова добавить уточняющее слово к официальному названию государства. Среди рассматриваемых вариантов "Верхняя Македония", "Новая Македония", "Северная Македония" и "Македония (Скопье)".

Этот шаг может поставит точку в многолетнем споре двух стран, возникшем из-за исторической области Македония, входящей в состав Греции.

"Это важное развитие ситуации. Мы надеемся, этот шаг ознаменует начало новой главы в отношениях между нашими странами и народами", - прокомментировали слова Заева в греческом МИД.

Как отмечает The Guardian, компромиссное решение находит поддержку не у всех в Греции. Так в среду 7 февраля Элладская (Греческая) православная церковь провела срочное обсуждение ситуации. Священнослужители, как и сотни тысяч других греков, категорически возражают против сохранения слова "Македония" в наименовании балканского государства. В воскресенье 4 февраля в Афинах прошла массовая акция протеста несогласных с таким решением ситуации.

Историческая область "Македония", некогда входившая в Османскую империю, находится на территории Греции, Болгарии и Бывшей Югославской Республики Македонии. Афины выражали несогласие с таким названием страны с момента объявления ею независимости в 1991 году, опасаясь, что это станет поводом для провокаций сторонников идеи воссоединения "исконных земель".

Между тем Зоран Заев объявил, что аэропорт, названный в честь Александра Македонского, могут переименовать в Международный аэропорт Скопье.

В 2008 году Греция использовала право вето, не позволив бывшей югославской республике войти в НАТО, и с тех пор Афины неоднократно блокировали переговоры по вступлению Македонии в ЕС.

Как отмечает The Guardian, нынешние греческие власти во главе с премьером Алексисом Ципрасом готовы пойти на компромисс со Скопье, но очень многие в стране не довольны предлагаемым вариантом, в том числе и правая партия "Независимые греки", в коалиции с которой Ципрас формировал правительство. Глава МИД Греции Никос Кодзиас и несколько других высокопоставленных чиновников получали угрозы из-за планов договориться с Македонией.