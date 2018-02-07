В мире

Греция ответила на готовность Македонии изменить название страны

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Афины согласны на компромисс, но сотни тысяч греков не довольны вариантами переименования, так как от слова "Македония" соседняя страна избавляться не планирует

Греция ответила на готовность Македонии изменить название страны
Фото: Reuters

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - В Греции с удовлетворением встретили новость о намерении Македонии изменить название страны, сообщает The Guardian.

Ранее премьер-министр бывшей югославской республики Зоран Заев объявил, что его страна готова добавить уточняющее слово к официальному названию государства. Среди рассматриваемых вариантов "Верхняя Македония", "Новая Македония", "Северная Македония" и "Македония (Скопье)".

Этот шаг может поставит точку в многолетнем споре двух стран, возникшем из-за исторической области Македония, входящей в состав Греции.

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"Это важное развитие ситуации. Мы надеемся, этот шаг ознаменует начало новой главы в отношениях между нашими странами и народами", - прокомментировали слова Заева в греческом МИД.

Как отмечает The Guardian, компромиссное решение находит поддержку не у всех в Греции. Так в среду 7 февраля Элладская (Греческая) православная церковь провела срочное обсуждение ситуации. Священнослужители, как и сотни тысяч других греков, категорически возражают против сохранения слова "Македония" в наименовании балканского государства. В воскресенье 4 февраля в Афинах прошла массовая акция протеста несогласных с таким решением ситуации.

Историческая область "Македония", некогда входившая в Османскую империю, находится на территории Греции, Болгарии и Бывшей Югославской Республики Македонии. Афины выражали несогласие с таким названием страны с момента объявления ею независимости в 1991 году, опасаясь, что это станет поводом для провокаций сторонников идеи воссоединения "исконных земель".

Между тем Зоран Заев объявил, что аэропорт, названный в честь Александра Македонского, могут переименовать в Международный аэропорт Скопье.

В 2008 году Греция использовала право вето, не позволив бывшей югославской республике войти в НАТО, и с тех пор Афины неоднократно блокировали переговоры по вступлению Македонии в ЕС.

Как отмечает The Guardian, нынешние греческие власти во главе с премьером Алексисом Ципрасом готовы пойти на компромисс со Скопье, но очень многие в стране не довольны предлагаемым вариантом, в том числе и правая партия "Независимые греки", в коалиции с которой Ципрас формировал правительство. Глава МИД Греции Никос Кодзиас и несколько других высокопоставленных чиновников получали угрозы из-за планов договориться с Македонией.

Теги: Македония, Греция
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