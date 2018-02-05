Европейские депутаты примут резолюцию в связи с арестом правозащитника Титиева в Чечне

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - На открывающейся в понедельник очередной пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге по разделу демократии и прав человека в мире будет обсуждена ситуация с арестом главы грозненского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, следует из проекта повестки дня.

Дебаты по данному вопросу намечены на четверг, в тот же день будет принята незаконодательная резолюция по итогам дискуссии.

Оюба Титиева задержали в Чечне 9 января. Его обвинили в незаконном хранении наркотиков и арестовали до 9 марта.