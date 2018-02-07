Дело правозащитника Титиева передали для расследования в СК по Чечне

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Следственное управление СК РФ по Чечне займется расследованием дела главы местного представительства правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, обвиняемого в незаконном хранении наркотиков. Об этом "Интерфаксу" в среду сообщил его адвокат Илья Новиков.

"Зампрокурора Чеченской республики подписал постановление о направлении дела в региональное управление СК. Это, конечно, не совсем то, о чем просила (уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна) Москалькова, но это некое изменение", - сказал адвокат.

Он отметил, что ранее Титиев дал подробные показания о том, "как проходил досмотр его автомобиля, как его задерживали и кто подкидывал наркотики". "Мы очень надеемся, что Следственный комитет начнет свою работу по делу с проверки его показаний", - добавил адвокат.

Ранее сообщалось, что Москалькова обратилась к замминистра внутренних дел Александру Романову с просьбой передать дело Титиева в главное управление МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

"Татьяна Николаевна вчера обратилась к Александру Романову (заместитель министра - начальник Следственного департамента МВД РФ) и попросила его передать дело на уровень Северо-Кавказского федерального округа", - сказали "Интерфаксу" 2 февраля в пресс-службе уполномоченного.

"По ее мнению, это будет способствовать большей объективности и вызовет большее доверие в обществе", - добавили в пресс-службе.

Титиев обвиняется в хранении наркотиков в крупном размере (статья 228 Уголовного кодекса РФ), о его задержании сообщили 9 января в пресс-службе правозащитного центра "Мемориал". Позднее в пресс-службе МВД республики заявили, что в машине Титиева был обнаружен пакет предположительно с наркотическим веществом.

В начале января Шалинский суд Чечни санкционировал арест Титиев до 9 марта.

Титиев вину не признает и настаивает, что это провокация, связанная с его профессиональной деятельностью.