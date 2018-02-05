ЕСПЧ принял к рассмотрению жалобу осужденного за оправдание терроризма имама

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Европейский суд по правам человека принял к рассмотрению жалобу осужденного на три года колонии имама мечети "Ярдям" Махмуда Велитова, осужденного за оправдание терроризма, сообщил "Интерфаксу" в понедельник его адвокат Дагир Хасавов.

"ЕСПЧ в рекордные сроки коммуницировал нашу жалобу и поставил перед РФ ряд вопросов, на которые необходимо ответить до 4 мая", - сказал он.

В жалобе защита указывает на нарушение в отношении Велитова трех статей Конвенции по защите прав человека и основных свобод, а именно, права на справедливый суд, свободу вероисповедания и свободу слова.

28 апреля Московский окружной военный суд признал Велитова виновным и приговорил к трем годам колонии общего режима.

Как установлено судом и следствием, в сентябре 2013 года имам во время молитв в мечети "Ярдям" произнес речь, оправдывающую деятельность одного из участников террористической организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена в РФ).