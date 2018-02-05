Экс-врача сборной США по гимнастике приговорили к 125 годам тюрьмы за домогательства

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Бывшему врачу сборной США по гимнастике Ларри Нассару озвучили третий приговор, он должен провести в тюрьме в общей сложности до 125 лет, сообщает в понедельник CNN.

Согласно вердикту, Нассар, признанный виновным в сексуальных домогательствах к спортсменкам, должен провести за решеткой не менее 40 лет, и только после этого срока может попросить о досрочном освобождении.

В ходе слушаний в штате Мичиган, Нассар принес извинения всем, кто пострадал от его действий.

В то же время, судья Джанис Каннингэм заявила, что она не считает, что Нассар "полностью осознает сделанное и понимает разрушительное влияние, оказанное на жертв".

В рамках слушаний Нассар признал себя виновным по трем пунктам обвинения в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних.

В конце января 2018 года суд в округе Ингем (штат Мичиган) в рамках рассмотрения других обвинений, приговорил Нассара к 175 годам заключения за сексуальные домогательства к спортсменкам, причем только по истечении 40 лет у него будет право просить о досрочном освобождении

А в декабре 2017 года федеральный суд приговорил его к 60 годам тюрьмы за хранение и распространение детской порнографии.

Как отмечает CBS News, третий тюремный срок для врача де-факто является символическим, так как, по сути, не повлияет на то, сколько времени ему предстоит провести за решеткой. Нассар перед этим должен отбыть в тюрьме срок, назначенный федеральным судом (60 лет), а затем два срока, назначенных судом в штате Мичиган.

Нассар работал врачом в сборной США по гимнастике порядка 20 лет, также он работал в университете штата Мичиган. Впервые о домогательствах с его стороны в сентябре 2016 года рассказало издание The Indianapolis Star. Тогда две его бывшие пациентки сообщили, что Нассар домогался их, когда они обращались к нему за медпомощью.

С обвинениями в адрес экс-врача лично выступили порядка 200 женщин и молодых девушек. Среди них олимпийские чемпионки Маккайла Марони, Александра Райсман, Габриэль Дуглас, Джордин Уибер и Симона Байлз.