Координатор ЕС по Brexit призвал ускорить переговоры между Лондоном и Брюсселем

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Координатор ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил о необходимости ускорить переговоры для заключения соглашения об условиях выхода Великобритании из ЕС, сообщает в понедельник "Би-би-си".

"Нам нельзя терять ни минуты, поскольку мы хотим достичь соглашения", - заявил он журналистам, отметив, что "пришло время сделать выбор" касательно того, какого рода торговые отношения Великобритания хочет поддерживать с ЕС после Brexit.

"Все, что это могу сказать, это то, что без таможенного союза и вне единого рынка (Великобритании - ИФ) столкнется с препятствиями в сфере торговли товарами и услугами", - сказал Барнье, уточнив, что ЕС нужна "ясность в предложениях Великобритании по будущим отношениям".

Министр по делам выхода Великобритании из ЕС Дэвид Дэвис в ответ заявил, что позиция Великобритании по отношениям с ЕС остается "совершенно ясной". Великобритания, заявил он, желает заключить с ЕС соглашение о свободной торговле, но при этом сохранять возможность заключать соглашения и с другими странами.

Главный переговорщик по Brexit от ЕС прибыл в понедельник утром в Лондон на встречу с премьер-министром Британии Терезой Мэй и Д.Дэвисом.

Великобритания выйдет из Евросоюза в марте 2019 года, тогда же страна покинет таможенный союз и общий рынок ЕС.