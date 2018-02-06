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СМИ сообщили о давлении в тюрьме на экстрадированного в США Левашова

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Обвиняемый властями США в совершении киберпреступлений российский программист Петр Левашов подвергается в изоляторе тюрьмы города Бриджпорт (штат Коннектикут) систематическому давлению; ему запретили звонить родным и выходить на прогулки, не разрешают принимать душ и читать прессу, сообщает во вторник газета "Известия" со ссылкой на его адвоката Игоря Литвака.

"Петр находится в изоляторе с вечера пятницы. В камере только кровать и матрас. Нет подушки и полотенца. Ему не разрешили позвонить близким и сходить в местный магазин, хотя я специально положил на его тюремный счет $200. Моего подзащитного не пускают на прогулки, не разрешают читать прессу и общаться с другими заключенными. Ему до сих пор не разрешили даже принять душ", - приводит издание слова Литвака. Адвокат также добавил, что Левашов, будучи в изоляторе, "еле смог выпросить зубную пасту и щетку".

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"Петр вынужден сидеть 24 часа в сутки в камере без объяснения каких-либо причин. Это незаконно, и я бы назвал это пыткой", - подчеркнул Литвак.

Супруга российского программиста Мария Левашова подтвердила изданию, что с момента экстрадиции в США контакта с мужем у нее нет.

"В Испании последние восемь месяцев Петр тоже находился в изоляторе. Сейчас продолжается этот кошмар. Адвокат мужа будет связываться по этому вопросу с российским посольством в США", - сообщила она.

В статье отмечается, что в Федеральном бюро тюрем США газете оперативных комментариев пока не предоставили.

Издание напоминает, что Левашова задержали 7 апреля 2017 года на территории Испании по запросу США, где его обвиняют в создании вредоносного программного обеспечения и массовой рассылке спама. 2 февраля программист был экстрадирован в США и сейчас находится в тюрьме города Бриджпорт (штат Коннектикут).

В этот же день Левашов впервые предстал перед судом в штате Коннектикут, где заявил о своей невиновности. Защита россиянина надеется, что на следующем судебном заседании удастся добиться улучшения условий содержания и, возможно, смены тюрьмы. В последующие месяцы прокуратура должна предъявить доказательства, которые будут использованы против российского программиста. Суд присяжных по делу Левашова может состояться в конце 2018 года, пишут "Известия".

Теги: США, Россия, Испания
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