В Эстонии из провалившегося под лед микроавтобуса подняли тело третьего погибшего

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Водолазы, работающие на месте происшествия близ города Пярну в Эстонии, где во вторник под лед в море провалился микроавтобус, подняли на поверхность тело третьего погибшего.

Предположительно, в машине находились шесть человек. Двое из них - мужчина в возрасте 41 года и женщина 51 года - сами смогли выбраться на поверхность, сообщала пресс-служба департамента полиции и пограничной охраны. Пострадавших доставили в местную больницу, их состояние стабилизировалось. Ранее местные СМИ сообщали, что они были в состоянии сильного опьянения и что мужчина был в кризисном состоянии.

Водолаз обнаружил и поднял днем на поверхность двух погибших мужчин, предположительно, один из них водитель. Третий погибший был найден уже вечером. В настоящее время идут поиски четвертого погибшего, и водолазы намерены продолжать работу, несмотря на наступившую темноту.

По словам водолаза, работа затруднена тем, что двери салона заклинило. Глубина на месте происшествия около четырех метров, толщина льда 5-10 сантиметров.

Сообщение о том, что микроавтобус провалился под лед примерно в 500 метрах от порта Муналайд (Munalaid), спасатели получили в 12:07 (13:07 по московскому времени).

По словам местного жителя, люди хотели попасть на паром, но когда выяснилось, что он не идет туда, куда они хотели попасть, решили проехать по льду от порта Муналайд до острова Манилайд (Manilaid) на автомобиле.

Как отмечает местный житель, в районе места происшествия нет и никогда не было официальной ледовой дороги.

Для выяснения всех обстоятельств происшествия будет начато уголовное делопроизводство.