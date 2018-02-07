Президент Польши подписал закон о концлагерях

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник изменения в закон об Институте национальной памяти - Комиссии по расследованию преступлений против польского народа, который предусматривает, в частности, наказание за "преступления украинских националистов", сообщает агентство Associated Press.

Таким образом, изменения, ранее одобренные парламентом, вступили в силу.

При этом глава государства подчеркнул, что на практике будет почти невозможно наказывать нарушителей нового закона, в особенности - если нарушения совершаются за пределами Польши.

Кроме того, ранее во вторник Дуда заявил, что планирует обратиться в конституционный суд Польши с просьбой дать оценку нововведениям. Таким образом, пишет AP, президент не исключает, что в закон еще могут быть внесены модификации.

Ранее во вторник Дуда заявил, что подпишет изменения в данный закон.

"Поправка к закону об Институте национальной памяти касается чрезвычайно болезненного, деликатного вопроса, связанного с мученичеством польской нации. Во время Второй мировой войны были убиты 6 млн польских граждан, включая около 3 млн польских граждан еврейской национальности", - сказал президент.

Он также отметил, что внесенные изменения не являются новым законом, и их обсуждение велось в течение года, в том числе с Израилем. "Была просьба, чтобы правила не касались художественной и научной деятельности, такое исключение было сделано", - сказал Дуда.

В заметке отмечается, что во время выступления президент Польши ни словом не обмолвился об Украине, парламент которой призвал его наложить вето на принятые парламентом изменения.

Как сообщалось, Сенат Польши в ночь на 1 февраля принял без поправок закон об Институте национальной памяти. Он предусматривает штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за "приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом". Кроме того, преступлением в документе называется "Волынская резня", за отрицание "Волынской резни" также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он обеспокоен решением Сената Польши.