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Израиль раскритиковал Польшу за проект закона о концлагерях

За утверждения, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов, предусмотрено наказание вплоть до тюремного срока

Израиль раскритиковал Польшу за проект закона о концлагерях
Территория бывшего концлагеря в Освенциме
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 28 января. INTERFAX.RU - Израильский премьер Биньямин Нетаньяху выступил в жесткой критикой в отношении законопроекта, который в ближайшее время будет рассмотрен польским парламентом и в соответствии с которым будет запрещено упоминать, что нацистские концлагеря были польскими.

За подобные высказывания, а также, за утверждения, что Польша также несет ответственность за преступления нацистов, предусмотрено наказание вплоть до тюремного срока.

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"Я категорически возражаю против этого. Нельзя изменить историю, нельзя отрицать Холокост", - приводит слова Нетаньяху "Би-би-си".

В пятницу 26 января документ был одобрен нижней палатой парламента. Как ожидается, закон будет принят польским Сенатом, затем его должен подписать президент.

Как отмечает The Guardian, многие поляки считают, что фраза "польские лагеря смерти" подразумевает, что оккупированная Польша участвовала в работе концлагерей. Издание констатирует, что законопроект станет предпосылкой для уголовного преследования любого, кто не согласен с принятым на государственном уровне мнением, что поляки были исключительно героями в ходе войны и никаким образом не были соучастниками в преступлениях нацистов.

"Это исторический факт, что многие поляки помогали убивать евреев, выдавали их нацистам, издевались над ними и даже убивали их во время и после Холокоста", - заявил министр образования Израиля и по связям с диаспорой Нафтали Бенет, подчеркнув, что фразу "польские концлагеря" действительно можно понимать по-разному.

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"Такой же исторический факт и то, что это немецкие нацисты инициировали, планировали и строили лагеря смерти в Польше", - констатировал он.

Польские власти заверили, что закон не должен ограничивать исследования и обсуждения Холокоста. При этом заместитель министра юстиции Патрик Яки, который является одним из авторов законопроекта, констатировал, что возражения Израиля доказывают необходимость принятия документа.

"Высокопоставленные израильские политики и СМИ нападают на нас из-за закона. В довершение всего они заявляют, что поляки тоже ответственны за Холокост. Это доказывает, как нужен такой закон", - заявил он.

Около 1,1 млн человек, большинство из которых евреи, погибли или были убиты в Освенциме (Польша). Концлагерь был освобожден советскими войсками в 1945 году.

Теги: Польша, Израиль, Биньямин Нетаньяху
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