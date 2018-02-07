Лидеры республиканцев и демократов в США достигли договоренности по бюджету

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Лидер республиканского большинства в сенате США Митч Макконнелл и лидер демократов Чак Шумер объявили о достижении межпартийной договоренности по параметрам бюджета на ближайшие два года, сообщил в среду телеканал CNN .

Сделка предусматривает снятие жестких ограничений на бюджетные расходы и увеличение бюджетных расходов на $300 миллиардов в течение следующих двух лет. Так, Пентагон получит дополнительно порядка $160 миллиардов в течение двух лет. Кроме того, сенаторы договорились о расходах на другие нужды, например на помощь пострадавшим от стихийных бедствий.

Палата представителей, где большинство у республиканцев, вечером во вторник по местному времени одобрила законопроект о продлении временного финансирования деятельности федерального правительства страны до 23 марта. "За" документ проголосовали 245 конгрессменов, "против" - 182.

Три недели назад сенаторы-демократы не поддержали законопроект о продлении финансирования, что привело к трехдневной остановке работы федерального правительства США. Все формальные процедуры по согласованию бюджета должны завершиться до 8 февраля, чтобы правительство могло работать в обычном режиме.