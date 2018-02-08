Эрдоган пообещал после уничтожения боевиков в Африне начать операцию в Идлибе

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что турецкая армия готовится к проведению более масштабных операций в Сирии.

"Действия вооруженных сил Турции, предпринятые с начала операции в Африне, это лишь подготовка к более масштабным шагам. Наступательные действия турецкой армии еще впереди", - цитирует Эрдогана Анатолийское агентство новостей.

По его словам, турецкие военнослужащие сначала ликвидируют угрозу терроризма в Африне, а затем продолжат это в провинции Идлиб.

Турция начала операцию "Оливковая ветвь" в районе Африна на севере Сирии в январе. Она направлена против бойцов курдских военизированных группировок, а также, по утверждениям Анкары, против террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ)

В Дамаске турецкую военную операцию расценивают как нарушение суверенитета страны.

Эрдоган ранее заявил, что Анкара имеет договоренности с Москвой относительно операции "Оливковая ветвь".