Что случилось этой ночью: суббота, 10 февраля

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вице-премьер Сергей Приходько прокомментировал обвинения, выдвинутые против него в новом расследовании Алексея Навального: назвал их провокацией "политического неудачника" и добавил, что в суд подавать не будет.

- Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин принял в Сеуле делегацию высокопоставленных северокорейских чиновников, среди которых был номинальный глава правительства КНДР и сестра Ким Чен Ына.

- Летящая к Марсу Tesla Roadster Илона Маска официально признана космическим кораблем.