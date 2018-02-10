Главный аэропорт Израиля на час прервал выполнение рейсов

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Международный аэропорт имени Бен-Гуриона в Тель-Авиве на час прервал выполнение рейсов из соображений безопасности после ночного инцидента с иранским беспилотником на севере страны, пишет в субботу газета Haaretz.

По данным газеты, примерно в 9:00 по местному времени (10:00 мск) аэропорт отложил вылет и прием рейсов. Спустя час работа вернулась в нормальный режим.

В ночь на субботу истребители Израиля сбили иранский беспилотник, который, как утверждают в Израиле, был запущен с территории Сирии. Затем Израиль атаковал 12 целей в центральной части Сирии в районе провинции Дамаск.

В результате атаки израильские ВВС потеряли, как минимум, один истребитель, который попал под огонь систем ПВО Сирии. Истребитель упал на территории Израиля, летчики катапультировались.