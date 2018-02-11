В ДНР заявили о семи обстрелах со стороны украинских военных за сутки

Москва. 11 февраля. INTERFAX.RU - За сутки в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) зафиксировали 7 нарушений режима прекращения огня со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил журналистам представитель оперативного командования ДНР.

"За прошедшие сутки ВС Украины 7 раз нарушили режим прекращения огня. Обстрелам со стороны ВСУ подверглись районы пяти населенных пунктов республики, по которым применялись минометы калибром 120 и 82 мм, различные типы гранатометов и стрелковое оружие", - сказал он.