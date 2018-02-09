В ДНР заявили об установлении убийц Гиви и Моторолы

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Убийцы ополченца Гиви установлены, они также причастны к убийству Арсена Павлова ("Моторолы"), заявил журналистам Глава ДНР Александр Захарченко.

"Установлены все лица, кто к этому причастен, некоторые задержаны. Думаю, дело закончим в этом году. Те убийцы связаны с гибелью Арсена Павлова "Моторолы"", - сказал Захарченко.

Комбат Павлов ("Моторола") был убит 16 октября вечером в собственном доме, в лифте которого взорвалась бомба. В министерстве обороны ДНР обвинили в покушении украинских диверсантов.

Михаил Толстых ("Гиви") погиб в своем кабинете утром 8 февраля. Для его убийства был использован реактивный огнемет "Шмель". В ДНР также обвинили в его убийстве украинских диверсантов.