Украинские СМИ сообщили о высылке Саакашвили в Польшу

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили улетел чартерным рейсом из Украины в Польшу около 16:00 по киевскому времени в понедельник (около 17:00 по Москве), сообщает ТСН.ua со ссылкой на собственные источники.

"Это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл", - пишет издание.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением или опровержением этой информации из официальных источников.

Как сообщалось, соратники Саакашвили сообщили, что политик был задержан в понедельник людьми в камуфляжной форме в одном из ресторанов в центре Киева.

В пресс-службе МВД Украины, а также в Государственной пограничной службе Украины агентству "Интерфакс" добавили, что пока не имеют информации о задержании политика. Однако адвокат политика Руслан Чернолуцкий утверждает, что Саакашвили задержали именно пограничники.

Соратница Саакашвили Лиза Богуцкая утверждала, его после задержания отвезли в аэропорт "Борисполь", откуда должны отправить в Варшаву.

Из Польши на Украину

10 сентября прошлого года Михаил Саакашвили прибыл из Польши на Украину. Сторонники экс-главы Одесской области, лишенного украинского гражданства, прорвали оцепление украинских силовиков на пункте пропуска через украинско-польскую госграницу "Шегини" и провели политика на территорию Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное дело по факту прорыва границы экс-президентом Грузии. Государственная пограничная служба Украины заявила о массовом незаконном нарушении госграницы.

Мостиский районный суд Львовской области 22 сентября принял решение, согласно которому политика признали виновным в незаконном пересечении границы. 3 января этого года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в признании незаконным решения миграционной службы, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью ТСН озвучил варианты дальнейших действий в отношении Саакашвили: экстрадиция по требованию Генпрокуратуры Грузии, добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья, а также добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу, то есть Польшу.