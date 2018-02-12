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Украинские СМИ сообщили о высылке Саакашвили в Польшу

Есть обновление от 18:54

Политик был задержан несколькими часами ранее в ресторане в центре Киева

Украинские СМИ сообщили о высылке Саакашвили в Польшу
Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михаил Саакашвили улетел чартерным рейсом из Украины в Польшу около 16:00 по киевскому времени в понедельник (около 17:00 по Москве), сообщает ТСН.ua со ссылкой на собственные источники.

"Это не депортация, а реадмиссия - возвращение нелегала в страну, откуда он нелегально прибыл", - пишет издание.

Агентство "Интерфакс-Украина" не располагает подтверждением или опровержением этой информации из официальных источников.

Как сообщалось, соратники Саакашвили сообщили, что политик был задержан в понедельник людьми в камуфляжной форме в одном из ресторанов в центре Киева.

В пресс-службе МВД Украины, а также в Государственной пограничной службе Украины агентству "Интерфакс" добавили, что пока не имеют информации о задержании политика. Однако адвокат политика Руслан Чернолуцкий утверждает, что Саакашвили задержали именно пограничники.

Соратница Саакашвили Лиза Богуцкая утверждала, его после задержания отвезли в аэропорт "Борисполь", откуда должны отправить в Варшаву.

Из Польши на Украину

10 сентября прошлого года Михаил Саакашвили прибыл из Польши на Украину. Сторонники экс-главы Одесской области, лишенного украинского гражданства, прорвали оцепление украинских силовиков на пункте пропуска через украинско-польскую госграницу "Шегини" и провели политика на территорию Украины.

Полиция Львовской области открыла уголовное дело по факту прорыва границы экс-президентом Грузии. Государственная пограничная служба Украины заявила о массовом незаконном нарушении госграницы.

Мостиский районный суд Львовской области 22 сентября принял решение, согласно которому политика признали виновным в незаконном пересечении границы. 3 января этого года Окружной административный суд Киева отказал Саакашвили в признании незаконным решения миграционной службы, которым ему отказано в признании беженцем или лицом, которое нуждается в дополнительной защите.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко в интервью ТСН озвучил варианты дальнейших действий в отношении Саакашвили: экстрадиция по требованию Генпрокуратуры Грузии, добровольное возвращение в любую из выбранных им стран, например, в Нидерланды, где проживает его семья, а также добровольная или принудительная депортация в одну из выбранных им стран или в страну, из которой он нелегально пересек украинскую границу, то есть Польшу.

Михаил Саакашвили прорывается на Украину

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Сторонники политика прорвали пункт пропуска и, по словам очевидцев, &quot;внесли&quot; Саакашвили на украинскую территориюИзначально экс-глава Одесской области пытался въехать из Польши на Украину на поезде. В поездке его сопровождала Юлия Тимошенко.На границе сторонников политика встречал кордон украинских силовиковПоклонники Саакашвили ждали его с плакатами &quot;Добро пожаловать домой&quot;Однако Саакашвили был ссажен с поезда в Польше и ему пришлось добираться до границы на автобусеГрузинский политик, не так давно занимавший пост главы Одесской области, был лишен украинского гражданства указом президента Петра Порошенко
Сторонники политика прорвали пункт пропуска и, по словам очевидцев, &quot;внесли&quot; Саакашвили на украинскую территорию
Теги: Михаил Саакашвили
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