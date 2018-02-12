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Саакашвили задержали люди в камуфляжной форме в центре Киева

Есть обновление от 17:06

По сообщению сторонников политика, его задержали люди в куртках Госпогранслужбы Украины

Саакашвили задержали люди в камуфляжной форме в центре Киева
Лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили
Фото: ukrafoto/vostock-photo

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Экс-президент Грузии, лидер партии "Рух новых сил" Михаил Саакашвили был задержан людьми в камуфляжной форме в центре Киева, сообщил его соратник Давид Сакварелидзе.

"Забрали Михаила..." - написал Сакварелидзе в фейсбуке в понедельник днем, он также сделал репост видео со страницы Саакашвили.

В свою очередь бывший главред журнала "Форбс Украина" Владимир Федорин на своей странице в фейсбук написал: "Саакашвили задержали люди в куртках ГПСУ (Госпогранслужбы Украины - ИФ)".

В комментариях он отметил, что Саакашвили задержали в ресторане "Сулугуни" в центре Киева близ офиса партии "Рух новых сил Михаила Саакашвили".

Как сообщили агентству "Интерфакс", Служба безопасности Украины не задерживала Саакашвили. В МВД Украины, а также в Государственной пограничной службе агентству также сказали, что пока не имеют информации о задержании политика.

В минувшую пятницу Сакварелидзе сообщил, что Саакашвили хотели похитить из гостиницы сотрудники спецподразделения "Альфа". Позже в СБУ опровергли отправку сотрудников "Альфа" к политику.

Саакашвили выразил уверенность, что это задержание было инициировано президентом Украины Петром Порошенко, который намерен экстрадировать его в Грузию, где в его отношении открыты дела и его ждет преследование.

Летом 2017 года президент Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, когда тот был за пределами страны. Политику удалось вернуться на Украину. "Рух новых сил" организовал ряд протестных акций в его поддержку.

На прошлой неделе генпрокурор Украины Юрий Луценко говорил о возможных вариантах развития ситуации с Саакашвили. Среди них - депортация в Польшу, границу с которой бывший одесский губернатор пересек незаконно в 2016 году, а также выдача Тбилиси - в Грузии экс-президент обвиняется в превышении полномочий.

Теги: Киев, Михаил Саакашвили
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