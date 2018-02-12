Казак Владимир Логинов и член партии "Другая Россия" Кирилл Ананьев погибли в Сирии

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Двое россиян - казак Владимир Логинов и член оппозиционной партии "Другая Россия" Кирилл Ананьев - погибли 7 февраля в Сирии, сообщили их соратники.

Логинов был сотником казачьего хутора "Прегольский", сообщил сайт Балтийского отдельного казачьего округа. "С великой скорбью казачество Балтики сообщает о гибели нашего брата Владимира Логинова, сотника казачьего хутора "Прегольский". Он погиб в неравном бою 7 февраля 2018 года в районе сирийского Дейр-эз-Зора", - говорится в сообщении.

Логинов служил в Вооруженных силах, потом в органах внутренних дел Калининградской области, с 2010 работал в охранных предприятиях, отмечается в сообщении.

Один из руководителей партии "Другая Россия" (незарегистрированная партия левого толка) Александр Аверин сообщил в понедельник, что 7 февраля в Сирии погиб активист партии Ананьев. "Кирилл погиб под Хишамом на берегу Евфрата в результате американского удара", - сказал Аверин. "Кирилл Ананьев - москвич, участник многих протестных акций, старый нацбол (НБП - запрещенная в РФ организация - ИФ)", - сообщил он.

Сайт газеты "Ведомости" со ссылкой на активистов Conflict Intelligence Team сообщил в понедельник, что в Сирии 7 февраля также погибли Алексей Ладыгин из Рязани, Станислав Матвеев и Игорь Косотуров из Асбеста Свердловской области. Их гибель предположительно связана с ударом американской коалиции под Дейр-эз-Зором.

В прошлый четверг центральное командование вооруженных сил США сообщило, что американская коалиция нанесла ответные удары после того, как штаб "Сирийских демократических сил" (SDF) подвергся нападению со стороны проправительственных сил Сирии. Некоторые американские СМИ сообщали, что под удар могли попасть и граждане России.

Военные из возглавляемой США коалиции поддерживали контакты с российской стороной до, во время и после ударов по проправительственным силам в Сирии, заявила в прошлый четверг представитель Пентагона Дана Уайт. На вопрос, могли ли находиться российские граждане в рядах проправительственных сирийских вооруженных формирований, которые попали под удар, представитель Пентагона ответила: "У нас нет информации о составе этих сил, и я не буду заниматься спекуляциями по этой теме".

8 февраля в Минобороны РФ заявили, что российских военнослужащих в зоне удара американской коалиции не было. В министерстве сообщили, что сирийские ополченцы, попавшие под удар американской коалиции, не согласовали свою операцию с российскими военными. "Причиной инцидента стали несогласованные с командованием российской оперативной группы в населенном пункте Сальхиях разведывательно-поисковые действия сирийских ополченцев", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

В нем отмечается, что в результате обстрела были ранены 25 сирийских ополченцев. "Российских военнослужащих в данном районе сирийской провинции Дейр-эз-Зор нет", - заявили в Минобороны РФ.